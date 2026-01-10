Reinauguran Centro Universitario de Estelí y abren Museo de la Revolución en Jinotega

Este sábado, las autoridades municipales y políticas reinauguran el Centro Universitario de Estelí con el nombre de Francisco Rivera “El Zorro” en el marco de la celebración de los 19 años del Pueblo Presidente.

Las obras ejecutadas en el centro contemplan la habilitación de una batería sanitaria y parqueo. La inversión asciende a 300 mil córdobas.

En otra información…En el municipio de La Concordia, Jinotega, este sábado se inauguró el museo de la Revolución “Compañero Roberto Alcala Zeledón”, un nuevo espacio dedicado a preservar la memoria, el legado y luchas que forjaron ese municipio jinotegano.

El museo abrió sus puertas para que las familias, estudiantes y visitantes conozcan de cerca los hechos que marcaron la identidad del municipio.