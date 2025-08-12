Rehabilitarán cancha en comunidad de San Jorge, Rivas

Las autoridades de San Jorge, Rivas, realizaron este lunes una visita a la comunidad de Apataco, para iniciar la rehabilitación de la cancha, obra que busca beneficiar a las familias del sector, fomentando la sana recreación y el deporte.

Rehabilitación de la cancha en Apataco: deporte y convivencia

El proyecto contempla: poda de árboles, limpieza inicial y final del área; piqueteo de losa existente y fundición de un nuevo piso de concreto con malla electrosoldada; reparación de bancas de concreto; instalación de un sistema de iluminación con postes metálicos, cableado y reflectores LED.

Además, la reparación y reactivación de la cancha metálica para fútbol sala y tableros de baloncesto; y pintado de rayas para las diferentes disciplinas deportivas como fútbol sala, baloncesto y voleibol.

Estas acciones permitirán que la cancha cuente con infraestructura renovada y segura, impulsando el deporte y la convivencia familiar en la comunidad de Apataco, permitiendo que las familias puedan contar con espacios dignos y seguros para la sana recreación.

