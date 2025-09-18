Provincia china de Hangzhou y la ciudad de Managua firman hermanamiento para bienestar de las familias

La alcaldesa de Managua Reina Rueda, y el compañero Ji Junmin, director del Comité Permanente de la Asamblea Popular municipal de la provincia china de Hangzhou, firmaron un memorándum de hermanamiento para fortalecer la cooperación en beneficio de las familias.

Managua y Hangzhou firman hermanamiento para cooperación

El compañero Laureano Ortega Murillo, Asesor Presidencial para las Inversiones, destacó que esta es una oportunidad para avanzar en temas de cultura, comercio digital en los mercados populares, ordenamiento vial, sector productivo, tecnología, puertos, vehículos eléctricos, entre otros.

Además, el servidor del pueblo dijo que con el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Nicaragua y la República Popular China, nuestro país, se convierte en un facilitador de productos y el comercio para la región centroamericana, que cuenta con 50 millones de habitantes.

El director del Comité Permanente de la Asamblea Popular municipal de la provincia china de Hangzhou, el compañero Ji Junmin, expresó el agradecimiento a los Copresidentes Comandante Daniel y la Compañera Rosario, por sus atenciones y apoyo, con esta visita a Nicaragua.

“Es nuestro deseo tener mayor beneficio mutuo para nuestros pueblos, mediante la cooperación con las alcaldías y gobierno”, aseguró Ji Junmin, quien extendió la invitación para visitar la Feria de Economía Digital de Hangzhou, y otros eventos de cultura y humanidad.

Junmin, reiteró que la firma de estos hermanamientos entre las ciudades de Managua y Hangzhou, es un buen inicio de la futura cooperación industrial y cultural.

En hora de la tarde de hoy jueves, la delegación de la provincia china de Hangzhou, sostendrán encuentro con representantes de ministerios e instituciones que integran, Sistema de Producción, Consumo y Comercio.

