Presentan proyecto de construcción de moderno estadio de fútbol en Jalapa

En representación del Gobierno Sandinista, el compañero Maurice Ortega Murillo, presentó este miércoles el proyecto de construcción del estadio de fútbol “General Juan Gregorio Colindres”, en Jalapa, Nueva Segovia, con capacidad para 3 mil aficionados.

Nuevo estadio Juan Gregorio Colindres en Jalapa

El nuevo coloso deportivo contará con campo de grama artificial, iluminación de campo y emergencias, sistema de comunicación interno, sistema de audio y sonido moderno, palcos, cabinas de medios, vestidores modernos, drenajes pluviales, sistemas de agua potable y aguas servidas.

La construcción del estadio se realizará en 2 etapas diseñado para cumplir con los estándares establecidos por la CONCACAF. La elaboración total de la obra tendrá una duración estimada en 18 meses.

