Pacientes «salen como nuevos» del Centro Nacional de Fisioterapia Ciro Molina

En la calle Los Cocos, en la segunda entrada a Las Colinas, zona sur de Managua, se encuentra el Centro Nacional de Fisioterapia Ciro Molina, donde se llega con dolor y al salir, los pacientes salen aliviados por las múltiples terapias de rehabilitación que se ofrecen gratuitamente y con calidad.

La doctora Angélica Castañeda, directora del Ciro Molina, dijo que este espacio de rehabilitación posee gimnasio terapéutico, estimulación temprana, terapias pediátricas y ocupacionales, medicina natural, barras paralelas, masoterapia e hidroterapia para niños, jóvenes y adultos.

Los pacientes que son referidos por los hospitales y centros de salud, sufrieron accidentes de tránsito, derrames cerebrales, desgaste de rodilla, afecciones de columnas, cirugías, niños y niñas que nacieron con retraso del habla, del caminar y otras circunstancias.

Las terapias de rehabilitación desde la medicina natural, consisten en acupunturas, ventosas, moxibustion y shiatsu. Con el tiempo y en dependencia del padecimiento, se organizan terapias grupales mediante clubes de atención para pacientes con lumbalgia, cervicalgia y hemiplejia.

La directora del Centro Nacional de Fisioterapia Ciro Molina, Angélica Castañeda, señaló que en las clínicas privadas, estos servicios pueden tener un costo para el paciente, de 20 y 30 dólares por 45 minutos de terapias, y aquí es totalmente gratuito, con la frecuencia de sesiones que el paciente requiera.

El 26 de febrero, el Centro Nacional de Fisioterapia Ciro Molina, cumplió un año de servir al pueblo nicaragüense, desde el Modelo de Salud Familiar y Comunitario.