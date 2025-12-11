Ocotal refuerza suministro hídrico con obras que beneficiarán a 12,000 familias

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), en alianza con la Alcaldía Municipal de Ocotal, está ejecutando obras de infraestructura hídrica con el objetivo de aumentar la disponibilidad y mejorar el servicio de agua potable en la ciudad.

Los trabajos, que ya alcanzan un 90% de avance, consisten en la construcción de una captación de agua alternativa mediante una galería de infiltración.

Este proyecto incluye también la energización, obras civiles complementarias y la instalación de 700 metros de tubería de conducción hacia el tanque de almacenamiento principal.

Se prevé que, si Dios lo permite, este sistema adicional entre en operación a inicios de 2026.

La incorporación de esta nueva fuente de abastecimiento permitirá incrementar la cantidad de agua para ser distribuida a unas 12,000 Familias de Ocotal, mejorando significativamente sus condiciones de vida.