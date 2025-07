Ocotal anuncia sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción 2025

La ciudad de Ocotal se prepara para sus tradicionales Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de La Asunción, que se extenderán del sábado 9 al domingo 24 de agosto de 2025.

Fiestas Patronales de Ocotal 2025: Tradición y alegría

Las celebraciones, que datan del 15 de agosto de 1792, cuando los primeros moradores de la Nueva Reducción de Segovia festejaron la primera edición, prometen una agenda variada de actividades religiosas, culturales, deportivas y recreativas.

El inicio oficial de las fiestas será el sábado 9 de agosto con una alegre Diana a las 4:00 a.m. por las calles de Ocotal.

Más tarde, a las 9:00 a.m., el Centro Tecnológico de Ocotal acogerá la Feria INNOVATEC 2025.

Un momento central será la Entrega de la Tajona a la Mayordoma en la Plaza Municipal a las 2:00 p.m., un acto que simboliza la apertura de la festividad.

La jornada concluirá con el Tope de Toros por las principales calles de la ciudad a las 3:00 p.m. y un Encuentro de Sóftbol en el Estadio Glorias del Béisbol Segoviano a las 6:00 p.m.

El domingo 10 de agosto se realizará una Corrida de Toros a las 8:00 p.m. en la Barrera Municipal.

El martes 12 de agosto se destacará por el Desfile de Carrozas con Candidatas a Reina, que recorrerá las principales calles de Ocotal a las 2:00 p.m.

Las vísperas de la celebración principal, el jueves 14 de agosto, incluirán un Encuentro Deportivo de Fútbol Copa Wiesbadem en Campo La Yarda a las 9:00 a.m., seguido de la Ceremonia del Cirio y Entrega de Medalla a la Mayordoma en la Calle del Parque Central a las 10:00 a.m.

A las 6:00 a.m. se ofrecerá una Serenata con Banda Filarmónica en el Atrio de la Iglesia, y a las 8:00 p.m., otra Corrida de Toros en la Barrera Municipal.

El día central, viernes 15 de agosto, comenzará con una Diana a las 4:00 a.m. en saludo a la Patrona, la Virgen de La Asunción.

Habrá Mañanitas a la Virgen en la Gruta de Guadalupe a las 7:00 a.m., la tradicional Visita al Mercado Centro Histórico a las 8:00 a.m., y la Entrega de Ofrendas Florales a la Virgen en el Boulevard San Francisco a las 10:00 a.m.

Simultáneamente, se realizará el Encuentro Deportivo de Fútbol Copa La Asunción en Campo La Yarda. La tarde destacará con la Elección de la Reina de Fiestas Patronales en el Polideportivo Solidaridad a las 4:00 p.m., seguido de un Concierto Musical y Corrida de Toros a las 8:00 p.m.

Las actividades continuarán el sábado 16 de agosto con un Torneo de Ajedrez a las 9:00 a.m. en el Polideportivo Solidaridad y Juegos Tradicionales en el Parque Familiar Soberanía a las 2:00 p.m.

El domingo 17 de agosto se programó una Corrida de Toros a las 8:00 p.m. en la Barrera Municipal.

Del martes 19 al viernes 22 de agosto, la Feria Ganadera estará abierta frente al Parque OCOPARD a partir de las 9:00 a.m.

El sábado 23 de agosto se realizará un Torneo de Golfball en el Polideportivo Solidaridad a las 9:00 a.m., continuando con la Feria Ganadera.

Un divertido Concurso del Chancho Encebado tendrá lugar en la Plaza Municipal a las 2:00 p.m., y por la noche, una Corrida de Toros a las 8:00 p.m.

Las festividades culminarán el domingo 24 de agosto con la Feria Ganadera a las 9:00 a.m., el Hípico Municipal por las calles de Ocotal a las 2:00 p.m., y la última Corrida de Toros en la Barrera Municipal a las 8:00 p.m.

Ocotal invita a toda la población y visitantes a participar de estas fiestas que celebran la fe, la tradición y la cultura local.