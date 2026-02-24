Nueva vía de 4 carriles en Sabana Grande aliviará tráfico en Carretera a Masaya

Con el objetivo de agilizar la movilidad vial en uno de los accesos más saturados de la capital, la Asamblea Nacional aprobó este martes un préstamo de 25 millones de dólares para la construcción de una moderna carretera que conectará el kilómetro 10.5 de la Carretera a Masaya con el sector de Sabana Grande.

Nueva carretera para mejorar movilidad en Carretera a Masaya

La nueva obra de infraestructura tendrá una extensión de 4.4 kilómetros y contará con cuatro carriles, lo que permitirá establecer un corredor estratégico para desviar el flujo vehicular hacia la zona oriental de Managua.

Esta alternativa vial está diseñada para reducir significativamente los tiempos de espera y optimizar los costos de operación para miles de conductores que transitan diariamente por esta ruta.

Además de mejorar la fluidez vehicular, el proyecto representa un avance clave en la planificación urbana de la ciudad, ofreciendo una solución técnica al congestionamiento en los puntos críticos de la Carretera a Masaya.

Se espera que, con la ejecución de esta vía, se fortalezca la conectividad entre los sectores residenciales y comerciales de la zona, impactando positivamente en la calidad de vida de las familias nicaragüenses.

