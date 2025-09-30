Nathaly Dávila es coronada reina del Maíz, edición Estelí

La señorita Nathaly Yuneysi Dávila, fue electa Reina del Maíz 2025, durante la actividad realizada la tarde de este martes, en un ambiente de mucha alegría en el Centro Cultural Felipe Urrutia de la ciudad de Estelí, donde participaron otras seis candidatas.

Nathaly se impuso en la competencia por su belleza, dominio escénico y desempeño. Ella destacó al compartir su conocimiento sobre la importancia del maíz como alimento vital de la gastronomía nicaragüense.

Una vez coronada como Reina del Maíz, Nathaly, estudiante de primer año del Tecnológico General Olof Palme de Santa Cruz, agradeció a su familia y a todas las personas que la apoyaron antes, durante y después de la competencia.

Por su parte, la Vicealcaldesa Melania Peralta, destacó la participación de los estudiantes universitarios y de los Centros del INATEC durante la actividad promovida por la alcaldía de Estelí y la Comisión de Economía Creativa