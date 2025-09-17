MINSA realiza jornada de fumigación y abatización en la Colonia Primero de Mayo, en Managua

Con el objetivo de eliminar criaderos y reducir la presencia del zancudo en las casas de la Colonia Primero de Mayo, brigadistas del Ministerio de Salud realizaron este miércoles jornada de abatización y fumigación.
Durante la jornada se aplicó abate en depósitos de agua, para prevenir la reproducción de larvas, además, se realizó fumigación para eliminar al mosquito adulto que transmite el dengue y otras enfermedades.
Gracias a la participación de las familias, se avanza en la protección de la salud de todos.