miércoles, septiembre 17, 2025
YA Mi Municipio

MINSA realiza jornada de fumigación y abatización en la Colonia Primero de Mayo, en Managua

Por Jhonny Martínez
Con el objetivo de eliminar criaderos y reducir la presencia del zancudo en las casas de la Colonia Primero de Mayo, brigadistas del Ministerio de Salud realizaron este miércoles jornada de abatización y fumigación.

Fumigación y abatización contra el zancudo en hogares
Durante la jornada se aplicó abate en depósitos de agua, para prevenir la reproducción de larvas, además, se realizó fumigación para eliminar al mosquito adulto que transmite el dengue y otras enfermedades.

Gracias a la participación de las familias, se avanza en la protección de la salud de todos.


