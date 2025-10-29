MINSA realiza jornada de fumigación contra el dengue en el barrio Acahualinca

224 viviendas del barrio Acahualinca de Managua, fueron visitadas este miércoles por brigadas del Ministerio de Salud (MINSA) como parte de las acciones intensivas para erradicar los criaderos de mosquitos.

Fumigación en Acahualinca contra el dengue

En ese barrio se realizó abatización y fumigación de los hogares, para prevenir la proliferación del vector del dengue.

La doctora Ana Triguera, del Centro de Salud Francisco Morazán, recordó que el periodo lluvioso propicia el aumento de criaderos de mosquitos y los casos de dengue, por ello la limpieza del hogar es fundamental.

