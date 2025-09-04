MINSA realiza jornada antiepidémica en el barrio Pablo Úbeda de Managua

Este jueves, una brigada del Ministerio de Salud (MINSA) visitó unas 400 viviendas del barrio Pablo Úbeda, en el distrito V de Managua, como parte de la lucha contra el mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

La doctora Dilvia Flores, directora del Centro de Salud Pedro Altamirano, explicó que la jornada incluyó fumigación (cuya función es eliminar el mosquito adulto que anda circulando y que puede transmitir el dengue o chikungunya), aplicación de abate y eliminación de criaderos.

Recordó a las familias que es de vital importancia la limpieza de los hogares, cepillar pilas, eliminar depósitos y dejar aplicar el abate en depósitos útiles para almacenamiento de agua para evitar la reproducción de larvas.

Finalmente, dijo que, ante la presencia de fiebre, se debe acudir al centro de salud más cercano.

