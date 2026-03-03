MINSA realiza Feria de Salud en prevención de enfermedades renales y la diabetes

Con el objetivo de prevenir enfermedades renales en la población infantil, el Ministerio de Salud (MINSA) realizó este martes, una jornada de atención médica en el barrio Acahualinca, distrito II de Managua.

Prevención infantil: Enfermedades renales y cuidado

El doctor Noel Galeano, del departamento de nefrología pediátrica del hospital Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”, dijo que la enfermedad renal y la diabetes se pueden prevenir haciendo una buena evaluación pediátrica.

Agregó que “Realizamos un tamizaje de la presión arterial y de la glucosa, una educación nutricional a los papás y así poder darle un seguimiento, identificando los factores de riesgo renales en nuestros niños, para así brindar una mejor atención y una mejor calidad de vida”.

Finalmente, el doctor Galeano aseguró que el objetivo de la feria es llevar atención especializada a la población y garantizar los estudios pertinentes a los pacientes que los requieran y estos sean remitidos a las diferentes unidades de salud.

