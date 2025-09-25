MINSA continúa acciones contra el dengue en Vilal Reconciliación Norte, Managua

El Ministerio de Salud (MINSA) desplazó este miércoles brigadas por el barrio Villa Reconciliación Norte, ubicado en el Distrito VI de Managua, con el objetivo de proseguir con la lucha anti epidémica.

MINSA refuerza lucha contra el dengue en Managua

Durante la jornada, el doctor Juan Carrasco, del Centro de Salud Silvia Ferrufino, dijo que ese barrio está conformado por 3 sectores que agrupan más de 2 mil 700 viviendas.

El galeno recordó que esta: “Es una acción que debemos desarrollar tod@s para evitar la propagación del dengue, ya que en esta temporada de lluvias es cuando más se presenta esta enfermedad”.

Finalmente, destacó la importancia de destruir los criaderos. “Es ahí donde se desarrolla el huevo del zancudo. Son diferentes etapas que deben pasar y casi siempre están en lugares donde se acumula agua. En cualquier charquito, aunque sea pequeño”.

