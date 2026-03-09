MINSA brinda más de 4,800 atenciones en Mega Feria de Neurocirugía en Hospital de Rivas
Las familias del departamento de Rivas fueron protagonistas de la Mega Feria de Neurocirugía, realizada este fin de semana por el Ministerio de Salud, en el Hospital Comandante y Padre Gaspar García Laviana.
En total se brindaron 4,887 atenciones especializadas a 1,251 protagonistas de barrios y comunidades del departamento de Rivas.
Niñas, niños y adultos recibieron valoraciones para la detección y tratamiento de enfermedades del sistema nervioso.
Los especialistas realizaron electroencefalogramas y electromiografías, y atención con Medicina Natural y Terapias Complementarias.
De igual manera, el MINSA realizó la Feria de Salud dedicada a las mujeres multiétnicas, en el Hospital Regional Sandino Nuevo Amanecer, en Bilwi, Caribe Norte.