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MINSA brinda más de 4,800 atenciones en Mega Feria de Neurocirugía en Hospital de Rivas

Por Jonathan Morales
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Las familias del departamento de Rivas fueron protagonistas de la Mega Feria de Neurocirugía, realizada este fin de semana por el Ministerio de Salud, en el Hospital Comandante y Padre Gaspar García Laviana.

Familias de Rivas en Mega Feria Neurocirugía
Familias de Rivas en Mega Feria Neurocirugía

En total se brindaron 4,887 atenciones especializadas a 1,251 protagonistas de barrios y comunidades del departamento de Rivas.

Niñas, niños y adultos recibieron valoraciones para la detección y tratamiento de enfermedades del sistema nervioso.

Los especialistas realizaron electroencefalogramas y electromiografías, y atención con Medicina Natural y Terapias Complementarias.

De igual manera, el MINSA realizó la Feria de Salud dedicada a las mujeres multiétnicas, en el Hospital Regional Sandino Nuevo Amanecer, en Bilwi, Caribe Norte.