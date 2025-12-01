«Mi Gallina Única» representará a Matagalpa en Concurso Nacional de Comidas Decembrinas

La señora Esmilda del Transito Zeledón y su riquísimo plato llamado “Mi Gallina única”, ganó la noche de este domingo el concurso de comidas decembrinas del departamento de Matagalpa.

Esmilda del Transito Zeledón

Doña Esmilda del Transito es oriunda del municipio de San Ramón, y además de representar al departamento de Matagalpa en el concurso nacional, también se llevó a su casa un premio de 7 mil córdobas.

El segundo lugar fue para Brigitte Alexandra Membreño Bracamonte, de Matiguás, con un Jamón de cerdo ahumado al horno con glaseado de piña, y Martha Lorena Paz Jarquín, de Waslala, logró el tercer puesto con su Rollito de cerdo agridulce.

La gran final del Festival Gastronómico Delicias Decembrinas se realizará el 13 de diciembre en la ciudad de Matagalpa.

