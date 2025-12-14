Mega Feria Ortopédica en Granada: 1,480 personas son atendidas y se realizan 16 cirugías en un solo día
Un total de 1,480 protagonistas recibieron 1,798 atenciones especializadas durante la Mega Feria de Salud Ortopédica realizada este sábado 13 de diciembre en el Hospital Amistad Japón-Nicaragua de Granada, jornada que incluyó 16 cirugías, valoraciones ortopédicas, infiltraciones, electromiografías, estudios con rayos X y ultrasonidos para personas con padecimientos en huesos y articulaciones, además de atención con medicina natural y terapias complementarias.
La mega feria desplegó capacidad operativa excepcional: mientras 16 pacientes eran intervenidos quirúrgicamente para resolver problemas ortopédicos graves, otros cientos recibían infiltraciones: Un procedimiento que alivia dolor articular mediante inyección de medicamentos directamente en articulaciones afectadas; y electromiografías, estudio neurofisiológico que evalúa la salud muscular y detecta daños nerviosos.
Rayos X, ultrasonidos y el complemento de la medicina natural
Los estudios con rayos X y ultrasonidos constituyeron pilares diagnósticos de la jornada, permitiendo a especialistas visualizar fracturas, desgastes articulares, hernias discales y otras patologías que requieren imagen para su correcta evaluación.
Paralelamente, la medicina natural y las terapias complementarias ofrecieron alternativas no invasivas para dolores crónicos, demostrando el enfoque integral del modelo sanitario nicaragüense que combina tecnología médica con saberes ancestrales adaptados a protocolos clínicos modernos.