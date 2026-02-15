Mega Feria de Salud brinda más de 8 mil atenciones gratuitas a mujeres de la Costa Caribe Sur
El Ministerio de Salud realizó la Mega Feria de Salud para la Mujer el pasado sábado 14 de febrero en la Costa Caribe Sur, donde se brindaron 8,727 atenciones a 2,535 protagonistas que viven en los municipios de Kukra Hill y El Tortuguero. La jornada se desarrolló en honor a la vida y legado de la compañera Nora Astorga.
Las mujeres costeñas recibieron atenciones médicas gratuitas y especializadas, valoraciones para detectar a tiempo el cáncer cervicouterino y de mama, evaluación de embarazos, diagnóstico de malformaciones fetales, así como ultrasonidos y pruebas de Papanicolau, entre otros servicios.
La Mega Feria se realizó de manera simultánea en el Hospital Primario Miguel Ángel Plazaola, ubicado en El Tortuguero, y en el Centro de Salud Milton Rocha, en Kukra Hill. El despliegue logístico permitió atender a cientos de mujeres que llegaron desde comunidades alejadas para aprovechar los servicios médicos especializados.
El gobierno continuó honrando la memoria de los héroes y mártires de la Revolución, garantizando atención con calidad a las mujeres nicaragüenses, especialmente en las regiones más alejadas del país donde el acceso a servicios de salud especializados suele ser más limitado.