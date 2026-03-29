Mega feria de salud atiende a 3,638 chontaleños

Una Mega Feria de Medicina Interna se realizó ayer sábado en los municipios de Juigalpa y La Libertad, donde se brindaron 8,552 atenciones a 3,638 personas que viven en el departamento de Chontales.

Chontales: 8,552 atenciones en feria de salud

Los protagonistas recibieron evaluaciones para prevenir complicaciones del corazón, estómago, pulmones y riñones.

La actividad se desarrolló en el Hospital Regional Comandante Camilo Ortega Saavedra, en Juigalpa, y en el Centro de Salud José Román González, en La Libertad.

Estudios especializados gratuitos

Durante la jornada se realizaron estudios de endoscopías, colonoscopías, ultrasonidos y ecocardiogramas, así como exámenes de laboratorio.

Todos estos procedimientos especializados se brindaron de manera gratuita a las familias chontaleñas que llegaron desde temprano a los centros de salud.

El Gobierno Sandinista continúa avanzando en el fortalecimiento del Modelo de Salud Familiar y Comunitario, llevando atención especializada a todos los departamentos del país para que las familias no tengan que viajar hasta Managua para recibir estos servicios médicos especializados.