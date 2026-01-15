Matagalpa será sede de Mega Feria de Neurocirugía para más de 800 pacientes

Con el objetivo de acercar la atención especializada a las familias del norte del país, este 16 y 17 de enero se llevará a cabo una Mega Feria de Neurocirugía en el Hospital Regional César Amador Molina, en Matagalpa.

Mega Feria de Neurocirugía en Matagalpa: atención gratuita

Durante el evento, un contingente de 30 especialistas brindará atención médica a más de 800 protagonistas de todo el departamento.

La jornada está organizada para cubrir tanto procedimientos quirúrgicos como diagnósticos avanzados:

El viernes se desarrollará una intensa Jornada Quirúrgica para pacientes previamente captados y el sábado se realizarán valoraciones neurológicas y estudios especializados como electroencefalogramas y electromiografías.

Además de los estudios de alta tecnología, la feria ofrecerá servicios de Medicina Natural dirigidos a personas con padecimientos crónicos como convulsiones, epilepsia y neuropatías, así como otros trastornos del sistema nervioso y muscular.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia nacional para garantizar salud especializada, gratuita y de calidad en todo el territorio nicaragüense.

