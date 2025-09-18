Masaya anuncia Tercera Edición del Gran Festival de la Marimba 2025

La ciudad de Masaya, conocida como la «Cuna del Folclore Nicaragüense», anunció la tercera edición del Gran Festival de la Marimba 2025, un evento que busca enaltecer la tradición musical del país.

Gran Festival de la Marimba 2025 en Masaya

El festival, que celebra la música y el orgullo cultural de la región, promete llenar de sones y alegría a las familias de Masaya y a visitantes de todo el país.

Las audiciones para los participantes se realizarán el 24 de septiembre en la Casa de Cultura “Los y Las Nicas, en Niquinohomo; el 25 de septiembre en la Casa de Cultura, de La Concepción, y el 26 de septiembre, en la Escuela Alejandro Cuadra, en la ciudad de Masaya.

La gran final del festival se llevará a cabo el 30 de septiembre en la emblemática Plaza de la Cultura de Masaya.

En este evento, se presentarán sones y jarabes inéditos, demostrando la creatividad y el talento musical de los participantes.

El festival busca estimular el talento y preservar la cultura con la entrega de premios en diferentes categorías.

En las categorías Infantil y Juvenil, los primeros lugares recibirán premios de 10 mil córdobas, y en la Categoría Aficionado, el primer lugar será galardonado con 15 mil córdobas. .

Con este evento, Masaya reafirma su compromiso con la promoción de las expresiones culturales, consolidando a la marimba como un patrimonio sonoro de Nicaragua.

