Más de 30 protagonistas participan en la IV Expo Feria “Nicaragua es café” en Ocotal

Hoy sábado se realizó la IV edición de la Expo Feria Departamental “Nicaragua es Café” Ocotal 2025, un espacio que reafirma el compromiso del Buen Gobierno con la promoción, innovación y sostenibilidad de la caficultura nicaragüense, impulsando a su vez el consumo responsable y de calidad del café nacional.

La Expo Feria reunió a más de 30 emprendedores, productores y exportadores, quienes presentaron una amplia variedad de productos derivados del café, desde servicios viveristas, productos terminados, marcas individuales y colectivas, artesanías, maquinaria agroindustrial, demostraciones de innovación y degustación.

Además, se consolidó como una plataforma para visibilizar el talento local y las iniciativas que agregan valor al café nicaragüense, destacando el esfuerzo y la creatividad de los protagonistas que día a día trabajan por fortalecer la cadena de valor del grano de oro con el acompañamiento del Ministerio para la Promoción de Emprendimientos.

Estos espacios promueven la cultura del buen consumo del café de calidad, fomentando en la población la apreciación por los sabores y aromas que distinguen al café nicaragüense a nivel nacional e internacional. Asimismo, dinamizan la economía local, generan oportunidades de intercambio comercial, aprendizaje, fortalecimiento de capacidades y proyección para los pequeños y medianos caficultores, contribuyendo al desarrollo sostenible de las familias productoras.

El acto fue presidido por compañero Lester Martínez Secretario Político departamental Nueva Segovia, Compañero Axel Gómez Vicealcalde de Ocotal, Compañero Gonzalo Castillo Miembro Nacional CONATRADEC, Compañero Arzady Cáceres Director Tecnológico Nacional de Ocotal, entre otros.

La IV Expo Feria Departamental “Nicaragua es Café” Ocotal 2025 se realizó en el Polideportivo Solidaridad de la ciudad de Ocotal, Nueva Segovia.