Más de 2,900 mujeres boaqueñas recibieron atención médica gratuita en mega feria

El Hospital José Nieboroswky de Boaco fue el epicentro de una hermosa jornada ayer sábado. Más de 2,939 mujeres provenientes de distintos rincones del departamento llegaron hasta el centro médico para ser partícipes de la Mega Feria de Salud de la Mujer, donde se brindaron 5,381 atenciones médicas en un solo día.

Boaco se vistió de salud en histórica feria dedicada a las mujeres

La actividad, organizada por el Gobierno de Nicaragua, reunió a especialistas en ginecología, oncología y medicina general, quienes realizaron evaluaciones críticas para el bienestar femenino. Entre los servicios más demandados estuvieron la detección temprana de cáncer cervicouterino, mamografías, ultrasonidos y pruebas de Papanicolau, esenciales para prevenir enfermedades silenciosas.

Embarazos de alto riesgo también fueron prioridad

Además de los exámenes rutinarios, las mujeres embarazadas con condiciones delicadas recibieron valoraciones especializadas. «El objetivo es reducir la mortalidad materna y detectar a tiempo complicaciones», explicó una fuente del Ministerio de Salud (MINSA) durante el evento.

Según datos oficiales, esta fue una de las ferias más concurridas del año en la región, superando incluso las expectativas de los organizadores.

Aunque la jornada terminó, nuestras autoridades nicaragüenses aseguraron que el trabajo continúa. «Estamos reforzando las unidades de salud primaria para dar seguimiento a los casos detectados», afirmó un representante del MINSA. Mientras tanto, las protagonistas agradecieron la iniciativa, que les permitió acceder a estudios que, en condiciones normales, suelen ser costosos o de difícil disponibilidad.