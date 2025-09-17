type here...
Buscar
33.7 C
Managua
miércoles, septiembre 17, 2025
YA Mi Municipio

Más Calles para El Pueblo en Anexo a Villa Libertad, Alcaldía entregará 9 cuadras

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Trabajadores de la alcaldía de Managua avanzan en el recarpeteo de 9 cuadras de calles en el Anexo Villa Libertad, distrito siete de la capital, donde este miércoles, la obra fue supervisada por la compañera Reyna Rueda, alcaldesa capitalina.

Recarpeteo de calles avanza en Villa Libertad Managua
Recarpeteo de calles avanza en Villa Libertad Managua

Rueda destacó que la obra beneficiará a más de 2 mil habitantes. La inversión en este barrio ha sido significativa desde el 2022, con más de 36 millones de córdobas destinados a proyectos de drenaje, mejoramiento vial, construcción de caja puente, bordillos e instalación de tuberías.

El programa Calles para el Pueblo avanza un 43.1%, equivalente a 547 cuadras intervenidas. Para este 2025, la meta proyectada es atender a 373 mil 500 familias capitalinas, concluyó la alcaldesa Rueda.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456