Más Calles para El Pueblo en Anexo a Villa Libertad, Alcaldía entregará 9 cuadras

Trabajadores de la alcaldía de Managua avanzan en el recarpeteo de 9 cuadras de calles en el Anexo Villa Libertad, distrito siete de la capital, donde este miércoles, la obra fue supervisada por la compañera Reyna Rueda, alcaldesa capitalina.

Recarpeteo de calles avanza en Villa Libertad Managua

Rueda destacó que la obra beneficiará a más de 2 mil habitantes. La inversión en este barrio ha sido significativa desde el 2022, con más de 36 millones de córdobas destinados a proyectos de drenaje, mejoramiento vial, construcción de caja puente, bordillos e instalación de tuberías.

El programa Calles para el Pueblo avanza un 43.1%, equivalente a 547 cuadras intervenidas. Para este 2025, la meta proyectada es atender a 373 mil 500 familias capitalinas, concluyó la alcaldesa Rueda.

