MARENA siembra 20 mil plántulas de mangle en Costa del Pacífico de Nicaragua

En el marco de la Campaña Nacional “Verde, Que Te Quiero Verde”, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) llevó a cabo una jornada de reforestación masiva en la costa del Pacífico.

La actividad consistió en la siembra de 20,000 plantas de mangle en la Reserva Natural Estero Real, en el municipio de El Viejo, Chinandega, y en la Isla Juan Venado, ubicada en Salinas Grandes, León.

El objetivo principal de esta jornada es enriquecer los bosques de manglares, ecosistemas vitales para la biodiversidad y fundamentales para la protección de familias y comunidades costeras ante fenómenos naturales como inundaciones.

En la actividad participaron activamente estudiantes de la Universidad Comandante Padre Gaspar García Laviana, miembros del Movimiento Ambientalista Guardabarranco y comunitarios locales.

El MARENA destacó que, de enero a septiembre de este año, se ha logrado el establecimiento de 129 mil 700 plántulas de mangle en los departamentos de León, Chinandega y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, consolidando el compromiso con la conservación de estos ecosistemas costeros.