MARENA realiza 250 visitas a cafetaleros de Jinotega para promover prácticas ambientales

En cumplimiento del Plan de protección y ciclo especial de la cosecha cafetalera 2025-2026, el Buen Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, ha intensificado su acompañamiento a los productores de café en Jinotega.

Durante el año 2025, la institución ha realizado 250 visitas de acompañamiento a protagonistas de beneficios de café húmedo y fincas cafetaleras en el departamento.

El objetivo principal de estas visitas es fortalecer las buenas prácticas ambientales y prevenir la contaminación de las fuentes hídricas, asegurando una actividad cafetalera ambientalmente responsable.

En las recientes visitas realizadas en las comunidades de Pueblo Nuevo y El Tope del municipio de Jinotega, MARENA destacó la importancia de varios puntos clave para la sostenibilidad.

Entre ellos se incluyen el buen manejo de las aguas mieles, la implementación de sistemas agroforestales y la elaboración de abonos orgánicos utilizando la pulpa del café, acciones que buscan favorecer directamente a la biodiversidad local.