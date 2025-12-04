MARENA promueve la reforestación con madroños por la Purísima

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) llevó a cabo una jornada de reforestación y adopción responsable en la Avenida de Bolívar a Chávez, Managua, como parte de la Campaña Nacional «Verde, Que Te Quiero Verde».

Bajo el lema “Adopta un Árbol, ¡Un madroño para mi Purísima!”, MARENA entregó 250 plantas de madroño a familias de Managua.

La iniciativa busca que las familias adopten árboles para enriquecer la cobertura boscosa y embellecer sus hogares en el departamento de Managua.

La Unidad de Gestión Ambiental del Distrito I de Managua participó en la jornada para promover la siembra responsable.

El madroño, cuyo florecimiento coincide con las celebraciones de la tradicional Purísima de la Inmaculada Concepción de María, es una especie emblemática de esta época.

Esta jornada en la capital es parte de un esfuerzo más amplio a nivel nacional. Durante la semana de la Purísima, se entregó un total de 1,650 plantas de madroño.

La distribución se realizó en los departamentos de León, Madriz y la Costa Caribe Sur.

La campaña reafirma el compromiso de MARENA con el cuido ambiental y la promoción de un entorno más verde en todo el país.