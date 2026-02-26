MARENA presenta Plan de Conservación ambiental 2026 para Chontales

En un esfuerzo conjunto por preservar la riqueza natural del país, el Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, presentó este jueves las acciones estratégicas de conservación para el ciclo 2026 en el municipio de Juigalpa.

Nicaragua impulsa la conservación con plan 2026 en Juigalpa

La presentación, dirigida a autoridades locales y protagonistas, detalló la hoja de ruta ambiental que se ejecutará en los 10 municipios del departamento de Chontales, enfocándose en la sostenibilidad y la protección de los patrimonios naturales.

El plan operativo para este año destaca por su alcance técnico y comunitario, incluyendo la autorización de 143 permisos forestales y 80 autorizaciones ambientales, la producción de 536 mil plantas forestales y el establecimiento de 50 nuevos viveros.

Asimismo, el plan contempla el monitoreo permanente de la fauna silvestre y ejecución de planes para la prevención de incendios forestales, al igual que el fomento de valores para el cuido y resguardo de la Reserva Natural Serranía de Amerrisque.

Como parte de la actividad, se destacaron las buenas prácticas ambientales de la empresa Lácteos San José, ubicada en Villa Sandino.

Esta empresa es un referente económico y ecológico en la zona, logrando exportar mensualmente más de 80,000 kilos de quesillo hacia El Salvador, demostrando que la producción industrial puede ir de la mano con el respeto a la naturaleza.

El evento contó con una amplia representación de instituciones gubernamentales, movimientos de Juventud, alcaldías municipales y protagonistas de la comunidad, reafirmando el compromiso modelo de responsabilidad compartida.



