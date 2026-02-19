MARENA presenta Plan de Acción Ambiental 2026 para el departamento de Granada

Con el objetivo de fortalecer la conservación de los patrimonios naturales, el Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, presentó las estrategias ambientales que se ejecutarán en los cuatro municipios del departamento de Granada durante el año 2026.

Estrategias Verdes de MARENA en Granada para 2026

El plan contempla metas ambiciosas para la preservación del entorno, destacando la producción de 268 mil plantas en 30 viveros y la restauración de 100 hectáreas de bosques.

Estas acciones se desarrollan en el marco de la Campaña Nacional “Verde, Que Te Quiero Verde”, priorizando las cinco Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la localidad.

Asimismo, la delegación territorial atenderá 120 autorizaciones de permisos forestales y realizará más de 300 inspecciones de permisología dirigidas a diversos sectores productivos.

La presentación contó con la participación de 66 personas, entre autoridades locales, secretarios políticos y protagonistas.

Como parte del evento, se realizó un recorrido por la empresa Nuteak y la Industria Forestal procesadora de madera Santa Ana 2 en el municipio de Nandaime, con el fin de promover iniciativas privadas que integran el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental.



