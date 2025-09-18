type here...
Managua inaugura Puente Vehicular en Villa Reconciliación

Por Jhonny Martínez
Decenas de familias del barrio Villa Reconciliación Norte y zonas aledañas recibieron este jueves una importante obra vial del Gobierno: la construcción de un nuevo puente vehicular.

Nuevo puente mejora la conexión en Villa Reconciliación
Este proyecto busca mejorar la calidad de vida de los habitantes al facilitar la circulación y la conectividad en el sector.

La secretaria del Consejo Municipal, compañera Jennifer Porras López, destacó que, además del puente, se realizaron mejoras en el sistema sanitario, desagües pluviales y en el sistema de agua potable para más de 80 familias.

El puente tiene una estructura de 10.71 metros de largo y 6 metros de ancho, con una altura de 3.95 metros sobre el cauce.

La obra conectará 13 barrios cercanos, garantizando mayor seguridad con la instalación de alumbrado público.

