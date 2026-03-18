Managua: familias del Barrio Recreo Sur son atendidos por especialistas médicos

Las familias de los 570 hogares del barrio Recreo Sur, que requerían de atención médica, aprovecharon la presencia de los médicos del Centro de Salud Altagracia, gracias al Programa Mi Hospital en Mi Comunidad.

Atención médica integral en Recreo Sur

La doctora Karla Patria Álvarez, destacó la realización de ultrasonidos, Pap, consultas odontológicas y de medicina interna para la detención temprana y el tratamiento de enfermedades crónicas y otro padecimientos.

Además, durante la feria de salud, se aplicaron vacunas contra el sarampión y rubeola, se hicieron pruebas de VIH y sífilis, como parte de las restitución del derecho a la salud de las familias.

