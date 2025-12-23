Managua conmemora desastres de 1972 con Concierto para la Luz en el Recuerdo

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, evocó la memoria del desastre de 1972 que cada año recuerdan las familias capitalinas, y anunció que esta conmemoración se realizará mediante un concierto especial en el Centro Cultural Tino López Guerra.

«Y hablando de Managua, tenemos el hermoso concierto con el que vamos a estar conmemorando ese desastre, ese dolor, esa angustia; celebrando que hoy hemos aprendido más para enfrentar esos eventos terribles de la naturaleza o de la afectación que hemos generado con la codicia a la naturaleza».

Al recordar el terremoto de 1972, la Copresidenta Rosario Murillo expresó que son «eventos que también tienen que ver con la locura y la ambición que el ser humano impregna a tantos actos que nos destruyen».

Informó que la actividad conmemorativa se realizará «en el Centro Tino López Guerra, concierto para la luz en el recuerdo. Todos los que perdimos seres queridos en esa horrible, horrorosa tragedia que tanto nos golpeó, pero aquí estamos, siempre con ánimo, siempre con fuerza, siempre luchando y siempre avanzando gracias a Dios».

