Managua, Caribe Norte, Carazo y Masaya ya tienen representante para Concurso Nacional de Comidas Decembrinas

Siete mil córdobas en efectivo y la distinción de representar al departamento de Carazo en el certamen nacional de comidas decembrinas, es lo que ganó la noche de este domingo doña Manuela Gertrudis Chávez Quiroz.

Doña Manuela gana con su Lomo Relleno Navideño

La caraceña, habitante del municipio de La Paz, cocinó un suculento Lomo Relleno Navideño, que puso a los jueces a chuparse los dedos y lamer el plato donde les sirvieron.

El evento departamental se llevó a cabo en el municipio de La Paz, y el segundo lugar fue para la san marqueña, Inmaculada Cuan Bustos, quien se ganó 5 mil varitas con un lomo casero navideño.

El tercer lugar se lo llevó Patricia Ruiz quien preparó un lomo salsa de piña navideño municipio del Rosario Carazo 3 mil córdobas en efectivo.

Este fin de semana también se realizó el concurso departamental en Masaya y en Managua, siendo las ganadoras doña Gema Georgina Aburto Gutiérrez, del municipio de La Concepción, y Eva Ruth Silva Sotomayor, de la capital.

El mismo concurso se llevó a cabo en la ciudad de Bilwi, resultando ganadora doña Luz Valeria Walter, del municipio de Puerto Cabezas, quien representara al Caribe Norte, en el evento nacional.

El concurso nacional de comidas decembrinas se realizará el 13 de diciembre en el municipio de Matagalpa, en donde estarán presentes doña Manuela Gertrudis representando a Carazo, doña Gema Georgina, por Masaya, doña Luz Valeria por el Caribe Norte, y la señora Eva Ruth por el departamento de Managua.

