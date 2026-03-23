Managua: anuncian lanzamiento de Festival de Baho y Fresco de Cacao

Con el objetivo de promover las tradiciones culinarias y el talento de los emprendedores locales, la Comisión Nacional de Economía Creativa, a través de la plataforma Nicaragua Creativa, realizará el lanzamiento oficial del “Festival del Baho y Fresco de Cacao”, con el objetivo de resaltar dos de los elementos más emblemáticos de la gastronomía nicaragüense.

Anuncio del Festival del Baho y Cacao

La actividad de lanzamiento tendrá lugar este miércoles 25 de marzo, a partir de las 10:30 a.m., en el sector de Comidas Criollas ubicada en la Avenida de Bolívar a Chávez, de la Ciudad Creativa de Managua.

Durante el evento, se brindarán detalles sobre las dinámicas, concursos y ferias que formarán parte de este festival, el cual promete ser un espacio de encuentro para las familias y los amantes de la cocina tradicional.

Este esfuerzo es impulsado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para fortalecer la identidad cultural y dinamizar la economía de los pequeños negocios gastronómicos.

Con el Festival del Baho y el Fresco de Cacao, se pretende rescatar las recetas ancestrales y fomentar el aprecio por los ingredientes autóctonos como el cacao, considerado el «alimento de los dioses».

La Comisión Nacional de Economía Creativa invitó a las familias y a los medios de comunicación a participar en este lanzamiento que marca el inicio de una jornada dedicada a celebrar los sabores criollos que nos identifican como pueblo.

