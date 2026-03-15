Madriz, Masaya y Chinandega eligen representantes para certamen «Sabores de la Cuaresma»

Kenia Liseth Rodríguez, originaria de San José de Cusmapa, se coronó ganadora del Festival Departamental de Gastronomía y Tradiciones de Cuaresma, en el departamento de Madriz.

Gastronomía de Cuaresma

Rodríguez cocinó una suculenta sopa con tortas de pescado.

Por otra parte, Masaya también eligió a su representante, siendo esta doña Edith Mercedes Postosme Calero, de Catarina, que elaboró un delicioso Arroz aguado de Gaspar.

Este fin de semana además se escogió a la representante del departamento de Chinandega, en el Festival Nacional Sabores de la Cuaresma.

La ganadora es Liseth Lindo Ruz, representante del municipio de El Realejo, quien hizo una deliciosa sopa de Mariscos.

Kenia, Edith y Liseth representaran a sus departamentos en la gran final a realizarse el 28 de marzo en San Carlos, Rio San Juan.