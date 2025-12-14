Leonesa gana primer lugar del Festival Nacional “Delicias Decembrinas” con exquisita gallina rellena

Con una sonrisa de oreja a oreja, doña Magaly Calderón, oriunda del departamento de León, celebró haber ganado el primer lugar del Festival Nacional “Delicias Decembrinas” con la elaboración de una rica gallina rellena.

Doña Magaly, recibió de premio un certificado de participación, 30 mil córdobas en efectivo, entre otros premios.

La actividad organizada por el Buen Gobierno, a través del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), y las municipalidades, se realizó este sábado en el Parque Morazán de la Perla del Septentrión, Matagalpa.

Este festival forma parte de la estrategia “Diciembre en Nicaragua”, y busca resaltar las tradiciones culinarias navideñas que unen a las familias en todo el país. Los cocineros y cocineras tradicionales de los 153 municipios de Nicaragua participaron con recetas típicas que evocan el calor, los aromas y la alegría de la temporada.