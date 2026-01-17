León: Stephanie Montaño es electa Musa Dariana 2026

La bella Stephanie Marina Montaño Romero fue electa Musa Dariana 2026, durante el evento realizado la noche de este sábado en el emblemático Paseo Rosa Sarmiento, de la ciudad de Metropolitana, León.

Stephanie Montaño, estudiante de secundaria del Instituto Tomás Ruíz, ganó el voto del jurado gracias a su dominio escénico, oratoria, y conocimiento sobre el Príncipe de las Letras Castellanas, Rubén Darío.

El evento se vio marcado por la belleza, sensibilidad artística, amor por la literatura, tradición y por supuesto talento juvenil.