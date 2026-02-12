León sera sede del simposio regional sobre cardiopatías congénitas

Con el compromiso de continuar protegiendo la salud y la vida de la niñez nicaragüense, el Ministerio de Salud desarrollará el Simposio Regional sobre Cardiopatías Congénitas en el Hospital Escuela Doctor Oscar Danilo Rosales Argüello, de León, a partir de las 7:00 de la mañana de este viernes.

La actividad científica tiene como objetivo principal fortalecer los conocimientos técnicos y las capacidades de respuesta del personal médico ante las malformaciones del corazón en recién nacidos y niños.

En el simposio se capacitarán más de 100 especialistas, incluyendo pediatras, cardiólogos, radiólogos, cirujanos pediatras, fisiatras y médicos generales.

El evento está dirigido al personal de salud de los departamentos de León y Chinandega, consolidando la red de atención en el occidente del país.

Los conocimientos adquiridos permitirán diagnósticos más tempranos y tratamientos más efectivos para garantizar el desarrollo saludable de la infancia.

Esta iniciativa forma parte de las políticas de formación continua que impulsa el Buen Gobierno para asegurar una atención especializada, humana y de calidad en el sistema de salud pública.