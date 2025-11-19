León se viste de Arte y Moda «Sublime Prisma que Transforma»

La ciudad colonial de León se convierte en una pasarela viva con la esperada quinta edición de “León Arte y Moda”, un evento que celebra la creatividad, la identidad y el talento emergente bajo el inspirador lema “Sublime Prisma que Transforma”.

La diseñadora Mainelly Silva, informó que la actividad se realizara en Plaza Parque Central “Juan José Quezada” este sábado 21 y domingo 22 de noviembre a partir de las 6 de la tarde.

En esta edición participan más de 20 diseñadores y artistas de distintos departamentos del país quienes presentarán sus propuestas en una pasarela que promete ser un espectáculo de color, innovación y orgullo cultural.

Además, el evento contará con una expoferia que reunirá emprendimientos creativos, arte visual y moda sostenible, informó la diseñadora Mainelly Silva.

Silva presentó el año pasado su colección “Femine”, inspirada en la mujer creativa, resiliente y soñadora.

Con admirable dedicación, Mainelly confeccionó 10 piezas únicas trabajando en solitario durante las madrugadas de 7 de la noche a 3 de la mañana después de cumplir con su jornada laboral habitual, su historia es un reflejo del espíritu transformador que impulsa este evento.

León Arte y Moda no solo es una plataforma para el diseño, sino un movimiento que impulsa el arte como motor de cambio social y expresión cultural lleno de talento joven.

