La Casa de Cultura Otto de la Rocha cierra el curso 2025 de teatro infantil con la obra “Alicia en el país de las maravillas”

Con la puesta en escena de la obra “Alicia en el país de las Maravillas”, protagonizada por 21 actores y actrices de la Casa de Cultura y Creatividad Otto de la Rocha, culminó este martes, el curso 2025 de Teatro Infantil y de Adolescentes.

El protagónico de Alicia, fue interpretado por Judith Hernández de 16 años, quien destacó que el teatro ha representado una experiencia transformadora en su vida.

“Siempre me ha interesado la educación y el teatro, y encontrar un espacio donde pueda expresarme y aprender al mismo tiempo ha sido muy enriquecedor. Aquí conocemos a muchas personas y se nos abren oportunidades de presentarnos no solo en la casa de cultura, sino también en teatros”, dijo Judith, habitante del barrio El Pilar, Managua.

El profesor de teatro, José Luis Salgado, destacó el valor formativo del arte escénico. “El teatro es una herramienta que ayuda a desarrolla habilidades fundamentales como la expresión corporal, técnica vocal e interpretación emocional, a respetar la diversidad, a estar abiertos al camino y a comprender que no siempre el camino que los adultos creemos correcto es el que deben seguir los adolescentes”.

Finalmente, el Vicealcalde de Managua, compañero Enrique Armas Rosales, destacó “Hoy vivimos una jornada muy especial, como parte de la gran experiencia cultural que se promueve por orientaciones del comandante Daniel y la compañera Rosario. Esta obra, interpretada por un hermoso elenco de actores, demuestra el talento y la dedicación de nuestros niños”.

La Casa de Cultura Otto de la Rocha, se ubica en residencial Bolonia, Managua.