Kathering Manzanares es coronada como la Novia del Xolotlán 2025

La guapa Kathering Tatiana Manzanares Urbina, del distrito 6 de Managua, fue coronada como La Novia del Xolotlán 2025, destacándose por su carisma, elegancia y profundo respeto por la identidad cultural nicaragüense.

Kathering recibió de premio 7 mil córdobas en efectivos, su banda, corona, flores y souvenirs.

Martha Baltodano, delegada departamental de Intur, dijo que se hace honor con esta elección a Managua tomando en cuenta la creatividad y elaboración del traje típico honrando la identidad nacional, el talento artístico y conocimiento.

El reconocimiento se otorgó en el marco de la II edición del certamen organizado por el Instituto Nicaragüense de Turismo y la Alcaldía de Managua, a través de la Dirección de la Comisión Municipal de Economía Creativa.

La actividad se realizó en el marco de la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular.

El evento contó con el acompañamiento del Movimiento Cultural Leonel Rugama y la Rondalla de Marimba Nicaragua Mía de Masaya.