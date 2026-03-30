Joven de San Carlos se corona campeón del IV torneo de pesca deportiva de Machaca en Río San Juan

En un ambiente de alegría y convivencia familiar, el joven Heybing Bolaños, originario de San Carlos, se alzó con el primer lugar del IV Torneo de Pesca Deportiva de Machaca, realizado este domingo en las aguas del Río San Juan.

Éxito de Heybing Bolaños en Torneo de Pesca en San Carlos

El evento, que tuvo como sede central el Malecón 13 de Octubre, marcó oficialmente el inicio de la temporada de Verano 2026 en ese departamento.

La competencia reunió a 38 pescadores deportivos de diversas edades, quienes demostraron sus habilidades en una jornada donde las capturas fueron evaluadas rigurosamente mediante video, talla y peso.

Además de la competencia, el torneo promovió la pesca como una disciplina recreativa y sostenible, aprovechando los escenarios turísticos naturales que ofrece la zona.

Organizado por el INTUR en coordinación con la Alcaldía de San Carlos, INPESCA, el IND y la Juventud Sandinista, el evento integró una feria de emprendedores locales, dinámicas recreativas y rifas para los asistentes.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos interinstitucionales para ofrecer espacios de recreación sana y dinamizar la economía local durante las vacaciones de Semana Santa.

