jueves, agosto 14, 2025
Jornada de lucha antiepidémica en barrio capitalino Carlos Fonseca

Brigadas del Ministerio Salud (MINSA) visitaron este jueves más de 600 viviendas con el objetivo de erradicar la población de zancudos.

La doctora Silvia Flores, del Centro de Salud Pedro Altamirano dijo: “Estamos en el barrio Carlos Fonseca para ejecutar la lucha antiepidémica que consiste en la eliminación de zancudos en su etapa acuática, además, se realizaron inspecciones en las viviendas, en las que se eliminan los criaderos, y se aplicó abate”.

Además, recomendó no automedicarse y en caso que sienta fiebre, visitar un centro de salud es la mejor opción para ser evaluado por un médico y sea este que dicte los pasos a seguir.

