La población de Jinotepe y San Marcos celebran el 46 aniversario de su liberación con una serie de homenajes a los Héroes y Mártires que lucharon contra la genocida guardia somocista.

Entre estas actividades se suma la entrega de hombres que defendieron la lucha revolucionaria en el año 2018, por tal razón, los militantes sandinistas visitaron el cementerio de San Marcos donde llevaron ofrenda floral al compañero Roberto Castillo, asesinado por grupos golpistas en el año 2018.

El compañero Roberto Castillo Cruz fue un militante histórico que perdió la vida, al igual que su hijo Christophers Roberto Castillo, ambos asesinados cruelmente por incitadores de odio que cortaron el paso en esta zona durante el intento fallido de Golpe de Estado en el año 2018. Hay que recordar que los delincuentes trancaron la ciudad, saquearon negocios, sembraron zozobra y miedo en la población.

El alcalde de Jinotepe, Mariano Madrigal, expresó que el compromiso sigue firme para seguir defendiendo la Revolución.

“Si bien es cierto que todavía corren en nuestras mejillas lágrimas de sentimiento por la forma brutal en que fueron asesinados hace 7 años Roberto y Christopher, más que las lágrimas venimos no a renovar si no va a ratificar el compromiso de seguir trabajando, luchando por fortalecer esta revolución por la cual entregaron sus vidas Roberto y Christopher. Esta mañana venimos a comprometernos antes sus familiares, su esposa, sus hijos, que nos han dado una lección de dignidad porque se han mantenido firmes, de pie junto al Frente Sandinista, junto a la revolución, junto al comandante Daniel y a la compañera Rosario. Esa lección de dignidad que nos ha dado la familia de Roberto fortalece la moral revolucionaria de los cuadros del Frente Sandinista”.

Ferson Castillo Rosales, en representación de la familia, manifestó “a mi papá le quitaron la vida, pero hoy, yo ya no quiero llorar, hoy quiero borrar esas lágrimas y quiero sentirme alegre, de hecho que me siento bendecido por ver muchos rostros conocidos acá, muchos rostros del Frente Sandinista, muchos rostros que han dado esa cara, esa batalla en los barrios, en los pueblos, en cada municipio, firmes ante tanta adversidad que la derecha parasitaria nos hizo en el 2018. Cada uno de nosotros damos un poquito a esta patria, a esta Nicaragua. Todos esos muertos del 2018 nos vinieron a fortalecer, nos vinieron a hacer crecer la moral y estamos aquí para decirle a esa derecha parasitaria que no les vamos a permitir nada, el Frente Sandinista vamos para adelante”.