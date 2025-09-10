type here...
jueves, septiembre 11, 2025
Jinotepe inaugura calles recarpeteadas para mejorar calidad de vida de las familias

Por Jhonny Martínez
Las familias del barrio “San Antonio” de Jinotepe, en compañía de las autoridades locales, celebraron la inauguración de tres calles recarpeteadas.

El evento, que incluyó bailes culturales, forma parte del programa «Calles para el Pueblo», impulsado por el Gobierno Sandinista.

Este proyecto, considerado uno de los más importantes para los habitantes de Jinotepe, busca dignificar la calidad de vida de las familias con una circulación vial más segura y eficiente.

Se espera que para el 17 de septiembre, se entreguen 32 calles recarpeteadas a familias de la zona central de Jinotepe.


