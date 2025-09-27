Jalapa elige Reina del Maiz

Las actividades de la XLII Feria Nacional del Maíz en Jalapa continuaron con éxito, destacando la elección de la Reina del Maíz.

El certamen reunió a jóvenes de diversas comunidades que demostraron su gracia, belleza y, sobre todo, sus conocimientos acerca de la importancia cultural y nutricional del maíz.

La nueva reina, Anahí López, orgullosa representante de la comunidad de Solonlí, fue recibida con gran entusiasmo, convirtiéndose en un símbolo de la juventud y la tradición de Jalapa.

En el marco de la feria, se llevó a cabo también la inauguración del Árbol de la Vida.

Esta obra se erige como un referente de prosperidad, esperanza y unidad para el municipio, contribuyendo a embellecer los espacios públicos y a reforzar el espíritu comunitario de los jalapeños.

La celebración se completó con una vibrante fiesta cultural y popular, donde diversas agrupaciones musicales pusieron el ritmo y la energía en el escenario.

Los asistentes disfrutaron de música tradicional, interpretaciones modernas y bailes folclóricos, haciendo de la feria una celebración inolvidable.