Invertirán 470 millones de córdobas en remodelación del estadio de fútbol de Diriamba

Con la entrega de sitio a la empresa contratista, la alcaldía de Diriamba, en el departamento de Carazo, inició este martes la remodelación del estadio de fútbol Cacique Diriangén. La inversión asciende a unos 470 millones de córdobas.

Remodelación del estadio Cacique Diriangén en Diriamba

El nuevo estadio que tendrá capacidad para 6 mil 273 personas, cumplirá estándares técnicos, de competencia, seguridad y comodidad establecidos por FIFA y CONCACAF, de modo que se puedan realizar partidos nacionales e internacionales certificados.

Además, contará con campo de grama natural con sistema de riego automatizado, moderno sistema de Iluminación, sistema de audio y sonido, butacas, palcos especiales, cabinas de transmisión, vestidores y áreas aledañas, entre otros.

La remodelación también incluye la construcción de canchas, gimnasio y ring de boxeo lo que va a permitir que dentro del complejo se practiquen distintas disciplinas deportivas, así como actividades culturales y comunitarias.

