martes, septiembre 23, 2025
INTA transfiere prácticas para mejorar la producción de yuca en León

Por Arlen Hernandez
El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) instruyó a los productores de León, prácticas para el control de plagas y enfermedades en el cultivo de yuca, haciendo uso de bioinsumos.

El taller se desarrolló en el Banco Comunitario de Semillas de la Comunidad Santa Rosa, municipio de Quezalguaque, departamento de León, donde con estas prácticas podrán obtener un rendimiento promedio de 280 quintales por manzana.

El INTA también desarrolló prácticas de selección, corte y desinfección de esquejes, fertilización orgánica con compost y foliar enriquecido a base de estiércol y minerales que ayuda al desarrollo de la planta, grosor de raíces y calidad de frutos.


