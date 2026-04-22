Inspeccionan terreno para nueva estación de bomberos en Nueva Segovia

Este martes, autoridades del Gobierno Sandinista realizaron una inspección en el terreno ubicado en la comarca Teotecacinte del municipio de Jalapa, Nueva Segovia, donde será construida una estación de Bomberos que beneficiará a más de 15 pobladores de la zona.

Jalapa: Avanza proyecto de Estación de Bomberos en Teotecacinte

La estación contará con un moderno edificio, un equipo de 11 bomberos, un camión contra incendios y una cisterna, lo que permitirá reducir significativamente el tiempo de respuesta ante cualquier situación de emergencia en esta zona, además de fortalecer la seguridad.

Francisca Sánchez, alcaldesa de Jalapa, dijo que este proyecto forma parte del compromiso del Buen Gobierno de continuar avanzando en el desarrollo y bienestar de las familias.

Se prevé que la obra sea entregada el 29 de septiembre a las familias, por lo que desde ya se están garantizando las condiciones para su ejecución; incluyendo la preparación del terreno y los requerimientos logísticos para su adecuado funcionamiento.

