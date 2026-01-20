Iniciarán construcción de carretera de acceso al Puerto de Bluefields

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura realizará el viernes, la ceremonia de inicio de obras del Proyecto “Carretera de Acceso al Puerto de Bluefields” de 11 kilómetros de longitud.

Inicio de obras de la carretera al Puerto de Bluefields

La ejecución de esta obra es un paso fundamental para la construcción del Puerto de Bluefields en el Caribe Sur, que conectará a Nicaragua de forma directa con los países que tienen costas en el mar Caribe y el Océano Atlántico.

La obra será construida en 2 fases hasta completar una vía terrestre de 4 carriles en concreto hidráulico de 25 centímetros de espesor, para manejar las cargas que se moverán a través del puerto.

